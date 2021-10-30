В Минске завершился турнир по тактической стрельбе среди взводов оперативно-боевого назначения ОМОНа

В течение пяти дней участники показывали свое мастерство в самых разных условиях- ночью, днем, в помещениях, на улице и транспорте. За это время омоновцы прошли шесть индивидуальных упражнений и двенадцать командных Перед стрельбой бойцов достаточно жестко нагружали физически – перетаскивание тяжестей, прыжки через ограждения. А в упражнении «На пределе» перед стартом на полосу препятствий дается словесный портрет преступника, а на финише боец должен идентифицировать нужную фотографию из десятка других и поразить одним выстрелом. Как и ожидалось, самые большие страсти разгорелись на упражнении «Дуэль». Суть его в следующем – две команды одновременно стреляют по одинаковым мишеням. Эстафету начинает снайпер, а заканчивает сотрудник с пистолетом. А между ними пулемет, автомат, помповое ружье, пистолет-пулемет. Судьи безжалостно наказывали за нарушение правил безопасности, несколько раз дуэль прерывалась и начиналась по новой. Командам из топ-3 пришлось выходить на дуэль около десятка раз! А каждый раз, это физическая и психологическая усталость, эмоциональное выгорание.

















Подобные соревнования очень важны для профподготовки спецназа, для сплачивания коллектива, ведь от грамотных и четких действий каждого сотрудника зависит успех команды. И это не преувеличение. Довелось видеть, как лидировавшая команда теряла свою позицию из-за промаха одного из бойцов.

















Турнир был первым такого рода в системе отрядов милиции особого назначения. Но уже известно, что он станет традиционным. Пьедестал же выглядит следующим образом – первое место у ОМОНа Могилевского УВД, второе место заняли бойцы Гомельского УВД, третье у Бреста. Минчане, хоть и показали лучший результат, участвовали в неофициальном зачете.



















































