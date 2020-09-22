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В Минске завершено расследование уголовного дела об убийстве пенсионерки

Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела о жестоком убийстве пожилой женщины. 
 
По данным следствия, 13 февраля текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома на столичной улице Брестской найдено тело 92-летней хозяйки с многочисленными телесными повреждениями. 


Прибывшая на место следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и изъяла следы и объекты, имеющие отношение к случившемуся, в том числе следы пальцев рук. 

– Благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов подозреваемый в совершении убийства был задержан. Согласно данным, полученным от экспертов, следы пальцев рук, изъятые на месте происшествия, совпали с отпечатками пальцев рук задержанного, – сообщила официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Следствие установило, что 92-летняя потерпевшая проживала одна в столичной квартире. Вечером в конце августа прошлого года женщина шла домой и увидела на скамейке возле подъезда 52-летнего дворника. Узнав от него, что он ушел из дома, она предложила пожить у нее. Мужчина несколько месяцев жил у пожилой женщины безвозмездно, лишь выполняя небольшие работы по дому. 

Согласно материалам уголовного дела, 5 декабря минувшего года мужчина пришел домой к пенсионерке в состоянии алкогольного опьянения. В тот же день между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого мужчина причинил женщине различными предметами, в том числе скалкой, множественные телесные повреждения, а также не менее трех ударов кухонным ножом. От полученных травм она скончалась на месте. После этого обвиняемый избавился от орудий преступления и ушел из квартиры. 


В целях установления всех обстоятельств инцидента проведены следственные и иные процессуальные действия, в том числе многочисленные допросы свидетелей и обвиняемого. Кроме этого, с его участием проведен следственный эксперимент. По изъятым вещественным доказательствам назначен ряд экспертных исследований, проведенных ГКСЭ. Их результаты изучены и приобщены к материалам уголовного дела. 

 Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. В ходе предварительного расследования он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, – добавила Екатерина Гарлинская.

На основании собранных по делу доказательств 52-летнему минчанину предъявлено обвинение по части 2 статьи 139 Уголовного кодекса (убийство, совершенное с особой жестокостью). К фигуранту применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Фото: Следственный комитет
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