В Минске заработал первый таромат

Таромат принимает пустые ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки от 0,25 до 2 литров. Этикетку снимать не надо: устройство считывает информацию по штрихкоду, а емкость без наклейки не распознает. Взамен он выдает купоны со скидкой на любые покупки во всех магазинах одной из торговых сетей. За 1—5 бутылок можно получить скидку в 1%, за 6—10 — 2%, от 11 бутылок —3%.— рассказала руководитель департамента корпоративных отношений одной из пивоваренных компаний Алла Летяга. —Новое устройство уже успели оценить первые посетители. Виктория Картынник опробовала таромат, опустив в него пустую ПЭТ-бутылку.— говорит девушка. —Пластиковую и алюминиевую тару из автомата планируют вывозить на завод «Спецкоммунавтотранс». Что можно сделать с переработанным пластиком? Бывшие ПЭТ-бутылки превратятся в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи.— рассказывает директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. —