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В Минске заработал первый таромат

В Минске появился первый таромат, который принимает пустые бутылки и дает взамен купоны со скидкой.



Таромат принимает пустые ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки от 0,25 до 2 литров. Этикетку снимать не надо: устройство считывает информацию по штрихкоду, а емкость без наклейки не распознает. Взамен он выдает купоны со скидкой на любые покупки во всех магазинах одной из торговых сетей. За 1—5 бутылок можно получить скидку в 1%, за 6—10 — 2%, от 11 бутылок —3%.

 Люди часто грешат на пластик, — рассказала руководитель департамента корпоративных отношений одной из пивоваренных компаний Алла Летяга. — Его обвиняют в загрязнении окружающей среды, но ведь проблема не в самом материале, а в том, как люди с ним обращаются. Если пластик собирать отдельно, то это на 100% перерабатываемый материал. И такие тароматы — самый короткий путь к переработке.



Новое устройство уже успели оценить первые посетители. Виктория Картынник опробовала таромат, опустив в него пустую ПЭТ-бутылку.

— Это хорошая и полезная инициатива, — говорит девушка. — И максимально удобно: вышел из магазина и, выпив воды, сразу отдал на переработку пустую бутылку. Так она точно не будет разлагаться столетиями где-нибудь на свалке.


Пластиковую и алюминиевую тару из автомата планируют вывозить на завод «Спецкоммунавтотранс». Что можно сделать с переработанным пластиком? Бывшие ПЭТ-бутылки превратятся в футбольную форму, садовую мебель и другие полезные вещи.

— По последнему соцопросу, половина жителей нашей страны сортируют отходы. За последние восемь лет доля тех, кто собирает отходы пластика, выросла в два раза, — рассказывает директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. — Надо понимать, что отходы становятся ценным сырьем только тогда, когда мы их собираем раздельно.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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