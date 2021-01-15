14 января сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего жителя столицы, который создал и администрировал несколько деструктивных каналов. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Речь идет о дворовых телеграм-чатах, включая «Сухарево-97» (более 3300 участников), а также о телеграм-канале «Сухарево News» (более 1100 участников).
Оперативники установили, что задержанный активно призывал подписчиков к участию в протестных дворовых акциях, которые проходили в Минске. А несколько месяцев назад передал права владельца ресурсов за границу.
Примечательно, что люди, которые администрировали перечисленные ресурсы, сами на марши не ходили. Зато они создали отдельный чат «Элита Сухарево», где упражнялись в совершенствовании методов кукловодства. Провоцировали «гуляющих» нарушать закон, а сами снимали видео происходящего из окон своих квартир. Затем собранный контент размещали в интернет-ресурсах и отсылали отчеты о проделанной работе своим «боссам».
Действиям администратора канала дана правовая оценка.
Сейчас правоохранители устанавливают других владельцев и администраторов интернет-ресурсов, вовлекающих в протестное движение граждан нашей страны.
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В Минске задержан администратор радикальных телеграм-каналов и чатов
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