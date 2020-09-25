Иностранец нашел макеты листовок со списком имен и домашних адресов членов избирательной комиссии в одном из протестных Telegram-чатов. Парень распечатал 100–150 экземпляров, которые распространял среди соседей указанных людей. Он ходил по подъездам и разбрасывал их по почтовым ящикам, а если двери были закрыты – звонил в домофон и представлялся почтальоном.
Как пояснил задержанный, у него не было подтверждений, что указанные в листовках люди действительно работали на выборах, он поверил на слово администратору Telegram-чата. Такой порыв молодого человека непонятен, ведь избирательным правом в Беларуси он не обладает.
Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его действиям будет дана правовая оценка.
Алена КИТАЕВА
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В Минске задержан 27-летний гражданин Казахстана, распространявший листовки с данными членов избирательной комиссии
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