В Минске задержан 27-летний гражданин Казахстана, распространявший листовки с данными членов избирательной комиссии

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Как пояснил задержанный, у него не было подтверждений, что указанные в листовках люди действительно работали на выборах, он поверил на слово администратору Telegram-чата. Такой порыв молодого человека непонятен, ведь избирательным правом в Беларуси он не обладает.Задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его действиям будет дана правовая оценка.Алена КИТАЕВА