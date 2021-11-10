В Минске задержали мужчину, причастного к киберпреступлению в Бресте

Сотрудниками УВД Брестского облисполкома установлена личность злоумышленника, который причастен к киберпреступлению. Гражданин обналичил денежные средства, которые мошенническим путем были списаны с карт-счета брестчанки. Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома Александр Рингевич рассказал:



– Женщине позвонили на мессенджер и сообщили о том, что с ее банковского счета идет списание денежных средств. Испугавшись, гражданка пошла на поводу у злоумышленника и установила рекомендуемое «шпионское» приложение. Далее ей был выслан уникальный код, который потерпевшая сообщила лжесотруднику банка. Как итог – с ее карт-счета списали более 9 тысяч рублей. Однако оперативные сотрудники отследили ход движения денежных средств потерпевшей до «пункта назначения» – расчетного счета 23-летнего минчанина.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств путем использования компьютерной техники.

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