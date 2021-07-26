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В Минске за сбыт наркотиков задержаны двое парней

Оперативники задержали 17-летнего студента столичного колледжа и 18-летнего жителя Пинска за распространение запрещенных веществ. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУВД Мингорисполкома.

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- Парней задержали в момент, когда они забирали оптовую партию наркотика для реализации. При себе у подозреваемых милиционеры обнаружили 40 свертков с особо опасным психотропным веществом - параметилэфедроном общим весом 72 г, - прокомментировали в столичной милиции. 

Со слов фигурантов, они работали на наркомаркет примерно 2 месяца. Ранее к уголовной 
ответственности парни не привлекались. Следователи дали правовую оценку действиям юношей и возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.

Видео ГУВД Мингорисполкома
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