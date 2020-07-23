В Минске за полугодие по вине нетрезвых водителей совершено шесть ДТП, с 24 по 28 июля ГАИ усилит контроль на дороге

С пятницы 24 июля в столице усилят контроль на дороге по выявлению нетрезвых водителей, сообщили sb.by в Госавтоинспекции. Профилактическая акция продлится по 28 июля.





«В этот период инспекторы ДПС будут нести службу в усиленном режиме. Под особым контролем окажутся места массового отдыха, увеселительные заведения и объекты торговли», – рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

В ГАИ напомнили об опасности, которую представляют нетрезвые участники движения. «Неумолимая статистика гласит, что повышение концентрации алкоголя в крови всего на 0,02 процента увеличивает риск аварий в два раза. А если она достигает 0,1 процента – риск возрастает в 52 раза! "– подчеркнула представитель Госавтоинспекции.

По данным ГАИ, за шесть месяцев нынешнего года в Минске по вине нетрезвых водителей совершено шесть ДТП, в которых один человек погиб и семеро были травмированы.

Если вам известно о фактах управления автомобилем нетрезвым водителем, сообщите об этом в милицию по телефону 102. «Один подобный звонок может спасти чью-то жизнь», – подытожили в МВД.