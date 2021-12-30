В Минске вынесли приговор фигурантам "сахарного дела"

Генеральная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении десяти лиц, из них пять руководителей предприятий сахарной отрасли Беларуси – Криштапович М.В., Прудник Н.П., Егоров Д.В., Гладкий А.Л. и Миронов В.Г.; директор товаропроводящей сети – Кириллов Д.В.; руководитель и собственник ряда предприятий частной формы собственности – Кононенко С.С., а также три его пособницы – Сушкова В.А., Пашкевич О.В. и Фоминых И.М.С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Заводского района Минска каждому из них вынес обвинительный приговор.Криштапович, Прудник, Егоров, Гладкий, Миронов признаны виновными в получении взяток. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет в колонии усиленного режима со штрафом (кроме Гладкого) в размере от 4 до 5 тыс. БВ (1 БВ – 29 рублей). Все фигуранты лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.Кириллов и Кононенко за дачу и получение взяток получили от 7 лет до 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 3 тыс. БВ. Кроме того, обвиняемым назначено дополнительное наказание. Кириллов лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а Кононенко - заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет каждому.Сушковой за пособничество в даче взятки назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, а Пашкевич и Фоминых - 4 лет 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа каждой.С обвиняемых в доход государства взыскан в солидарном порядке стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды.На суде установили, что обвиняемые Криштапович, Прудник, Егоров, Миронов, а также Гладкий, Кириллов и Кононенко в составе организованной группы с 2007 по 2020 год получали взятки в особо крупном размере. Деньги передавались за совершение в интересах взяткодателей действий, связанных с закупкой полипропиленовой тары для нужд сахароперерабатывающих предприятий, поставками сахара через товаропроводящую сеть в адрес ряда субъектов хозяйствования России и Кыргызстана, а также закупкой сахара-сырца у иностранных предприятий и его перевалкой.Кононенко и Кириллов также передавали взятки директорам сахароперерабатывающих предприятий за обеспечение регулярной и бесперебойной закупки полипропиленовой тары, изготавливаемой на подконтрольном им предприятии.Кроме того, Кононенко на систематической основе передавал в пользу Криштаповича, Прудника, Егорова, Миронова, Гладкого и Кириллова взятки за поставку сахара в адрес подконтрольных ему российских субъектов хозяйствования. Помощь Кононенко в передаче взяток оказывали Сушкова, Фоминых и Пашкевич.Всего за период противоправной деятельности участники организованной группы получили свыше 5,4 млн долларов, 1,5 млн евро и 27 млн российских рублей.Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или опротестован в апелляционном порядке.