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  2. В Минске временно прекращена работа регистрационного отдела ГАИ на авторынке «Малиновка»

В Минске временно прекращена работа регистрационного отдела ГАИ на авторынке «Малиновка»

В Госавтоинспекции предупредили автовладельцев о временной приостановке работы столичного регистрационного отдела ГАИ, расположенного по адресу Меньковский тракт, 2 (авторынок «Малиновка»). 

Фото носит иллюстративный характер

С 8 апреля по техническим причинам отдел временно приостанавливает свою работу (выдача документов гражданам, которые ранее обращались в подразделение, по-прежнему будет осуществляться), говорится в сообщении ГУВД Мингорисполкома.

Регистрацию, снятие с учета и иные регистрационные действия с автотранспортом можно осуществить в межрайонном регистрационном пункте на территории ТЦ «Ждановичи» — улица Тимирязева, 114. Юридическим лицам, как и прежде, необходимо обращаться в отдел ГАИ на проспекте Дзержинского, 3.

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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