В Минске временно изменится маршрут движения транспорта из-за ремонтных работ на пл. Победы

Автобусы № 18, 26 и 26А будут передвигаться по ул. Захарова, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Машерова. Пассажирские транспортные средства будут выполнять все остановки на указанном участке в обоих направлениях.Движение автобуса № 100 и маршруток 1064-ТК, 1076-ТК, 1119-ТК, 1151-ТК, 1152-ТК, 1280-ТК и 1547-ТК будет осуществляться в обоих направлениях по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Независимости и далее по маршрутам с выполнением остановок на изменяемом участке.Автобус № 115Э будет следовать в обоих направлениях по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Независимости и далее по маршруту.Маршрутки № 1318-ТК будут объезжать пл. Победы по пр. Независимости, ул. Я. Купалы, Первомайской, З. Бядули, Козлова, пр. Независимости, пл. Я. Коласа, ул. В. Хоружей, Куйбышева, пр. Машерова, ул. Куйбышева и далее по маршруту. В обоих направлениях общественный транспорт будет выполнять промежуточные остановки на изменяемом участке.В Мингорисполкоме обращают внимание на данную информацию и просят учитывать ее при планировании поездок.