В Минске Volkswagen сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Одоевского. Примерно в 22:50 около дома № 3Б на ул. Берута он сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома