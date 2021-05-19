Вечером 18 мая на столичной улице Берута под колеса такси попала женщина. Такая информация размещена в Telegram-канале столичной ГАИ.
По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал со стороны ул. Притыцкого в направлении ул. Одоевского. Примерно в 22:50 около дома № 3Б на ул. Берута он сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавшая получила телесные повреждения и была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома и сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД Минска.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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В Минске Volkswagen сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе
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