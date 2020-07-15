В Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОН

В Минске во вторник вечером во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники милиции.

«Вечером 14 июля несколько участников несанкционированных мероприятий пытались спровоцировать беспорядки и столкновения с правоохранителями, сообщили в пресс-службе МВД. Яркое свидетельство тому – кадры, на которых отчетливо видно, как с десяток неистовствующих молодчиков бросаются на одного омоновца», – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По информации ведомства, в результате потасовки шесть милиционеров ОМОН ГУВД Мингорисполкома получили травмы, из них четверо госпитализированы.

«Информация о состоянии здоровья пострадавших, а также видеоматериалы с мест происшествий направляются в Следственный комитет для дачи правовой оценки», – проинформировали в МВД.

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Как сообщалось ранее, по фактам участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело.