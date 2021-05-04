В Минске в этом году усилят очистку газонов от одуванчика

Об этом рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.– объяснила А. Пузанкова.Практика показала, что на пр. Независимости и Победителей, где ранее проводилась обработка, газоны очищены от одуванчика. Но для максимального эффекта подход должен быть комплексным. Ведь если одну территорию обработать, а на соседнем участке растение будет спокойно расти, то семена-зонтики запросто перелетят на очищенный участок и заселят его снова. Поэтому проводить обработку будут рекомендовать не только на территориях, закрепленных за озеленителями, а по максимуму во всем городе.