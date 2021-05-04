В нынешнем году в Минске будут проводить более активную очистку городских газонов от одуванчиков. Об этом сообщает Минск-Новости.
Об этом рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.
– В каждом районе определены объекты, где будут выполняться работы по ограничению распространения одуванчика. Это будет обработка гербицидом «Магнум», который заявил себя как высокоэффективный препарат. Но результат зависит и от погоды. В теплую солнечную погоду он проявляется быстрее, чем в холодную. Когда на улице тепло и сухо, спустя 3–4 дня после обработки начинаются покраснение, скручивание листьев, после чего растение погибает, а если прохладно, этот процесс может длиться 2–3 недели, – объяснила А. Пузанкова.
Практика показала, что на пр. Независимости и Победителей, где ранее проводилась обработка, газоны очищены от одуванчика. Но для максимального эффекта подход должен быть комплексным. Ведь если одну территорию обработать, а на соседнем участке растение будет спокойно расти, то семена-зонтики запросто перелетят на очищенный участок и заселят его снова. Поэтому проводить обработку будут рекомендовать не только на территориях, закрепленных за озеленителями, а по максимуму во всем городе.
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В Минске в этом году усилят очистку газонов от одуванчика
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