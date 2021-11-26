В Минске установили мемориальную доску в честь заслуженного архитектора Беларуси Юрия Григорьева

Торжественное открытие мемориальной доски в честь архитектора Юрия Григорьева состоялось сегодня в Минске во дворе дома по ул. Кульман, 15, в котором он жил.

Почетный гражданин Минска, легендарный белорусский и российский зодчий, удостоен многих правительственных наград и почетных званий, среди которых – звание заслуженного архитектора Беларуси и народного архитектора России.





Собравшиеся бывшие коллеги, друзья, соседи, а также молодые белорусские архитекторы вспомнили жизненный путь мастера, его достижения, возложили цветы.

Мало кто из молодых минчан сегодня знает, что Юрий Григорьев был автором международного аэропорта Минск-2, ряда зданий научно-исследовательских институтов, комплекса учебных зданий на улице Московской, а также жилого дома с мастерскими Союза художников БССР на улице Сурганова, крытого катка в парке имени Максима Горького, Дома Литератора, станции метро «Октябрьская», инженерного корпуса Минского метрополитена на площади Независимости и многих других объектов.

Из Москвы приехала в Минск вдова архитектора Людмила Григорьева. Она призналась:

– Давно не была в белорусской столице. Приехала сюда с особым чувством. Ведь многие здания, памятники и парки здесь – воплощение идей моего мужа. Все годы, когда он работал в Москве, душой и мыслями он был с Минском. Хотя и Москве он много отдал.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали ее авторы – скульптор Геннадий Буралкин, архитектор Юрий Смолик.

– Благодарен Мингорисполкому и белорусскому Союзу архитекторов, скульпторам, которые помогли создать и установить мемориальную доску в честь моего отца, – отметил во время церемонии открытия сын выдающегося архитектора Андрей Григорьев. – Пока будет стоять этот дом, до тех пор всякий, кто проходит мимо, будет узнавать, что здесь жил выдающийся архитектор, который старался укреплять дружбу между народами.

– Точное выражение глаз, улыбка, – говорит невестка Юрий Григорьева Анна Шемелевич. – Метафора очень красивая – через Минск проходит линия парка. Так называемый водно-зеленый диаметр. Получается сквозная стрела такая. Сейчас велодорожку проложили. И она получается непрерывная. Все это было задумано Юрием Пантелеймоновичем.

Окончив Московский архитектурный институт, Юрий Григорьев работал в Минске. В 1974 году стал главным архитектором белорусской столицы, руководил разработкой и реализацией таких крупных проектов, как генеральный план развития Минска и его пригородной зоны, застройка ряда жилых районов – Зеленый луг, Чижовка, Веснянка и других.

В 1986 году Юрий Пантелеймонович был приглашен в Москву на должность первого заместителя Председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Архитектор возглавлял Московский научно–исследовательский институт экспериментального проектирования (МНИИТЭП), генерируя архитектурные идеи нового поколения жилых домов и городской инфраструктуры.





Работая в Москве, Юрий Пантелеймонович оставался настоящим патриотом Минска, способствовал развитию сотрудничества между двумя столицами в области архитектуры. Он участвовал в разработке проекта будущего микрорайона Московский и здания культурно-делового центра «Минск–Москва». Особую роль в развитии и упрочении белорусско-российских культурно-исторических связей сыграли реализованные проекты создания памятников великим поэтам – Янке Купале в Москве и Александру Пушкину в Минске. Ю.П. Григорьев был автором архитектурно-художественного решения этих памятников.

В 2007 году архитектор Григорьев был удостоен звания «Почетный гражданин города-героя Минска» — за большой творческий вклад в формирование градостроительной политики комплексного развития города Минска, его архитектурного облика, развитие сотрудничества между столицами России и Беларуси в области градостроительства.

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