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  2. В Минске установили мемориальную доску в честь заслуженного архитектора Беларуси Юрия Григорьева

В Минске установили мемориальную доску в честь заслуженного архитектора Беларуси Юрия Григорьева

Торжественное открытие мемориальной доски в честь архитектора Юрия Григорьева состоялось сегодня в Минске во дворе дома по ул. Кульман, 15, в котором он жил.

Почетный гражданин Минска, легендарный белорусский и российский зодчий, удостоен многих правительственных наград и почетных званий, среди которых – звание заслуженного архитектора Беларуси и народного архитектора России.


Собравшиеся бывшие коллеги, друзья, соседи, а также молодые белорусские архитекторы вспомнили жизненный путь мастера, его достижения, возложили цветы.

Мало кто из молодых минчан сегодня знает, что Юрий Григорьев был автором международного аэропорта Минск-2, ряда зданий научно-исследовательских институтов, комплекса учебных зданий на улице Московской, а также жилого дома с мастерскими Союза художников БССР на улице Сурганова, крытого катка в парке имени Максима Горького, Дома Литератора, станции метро «Октябрьская», инженерного корпуса Минского метрополитена на площади Независимости и многих других объектов.

Из Москвы приехала в Минск вдова архитектора Людмила Григорьева. Она призналась:

Давно не была в белорусской столице. Приехала сюда с особым чувством. Ведь многие здания, памятники и парки здесь – воплощение идей моего мужа. Все годы, когда он работал в Москве, душой и мыслями он был с Минском. Хотя и Москве он много отдал.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали ее авторы скульптор Геннадий Буралкин, архитектор Юрий Смолик.

Благодарен Мингорисполкому и белорусскому Союзу архитекторов, скульпторам, которые помогли создать и установить мемориальную доску в честь моего отца, отметил во время церемонии открытия сын выдающегося архитектора Андрей Григорьев. – Пока будет стоять этот дом, до тех пор всякий, кто проходит мимо, будет узнавать, что здесь жил выдающийся архитектор, который старался укреплять дружбу между народами.   

Точное выражение глаз, улыбка, говорит невестка Юрий Григорьева Анна Шемелевич. Метафора очень красивая – через Минск проходит линия парка. Так называемый водно-зеленый диаметр. Получается сквозная стрела такая. Сейчас велодорожку проложили. И она получается непрерывная. Все это было задумано Юрием Пантелеймоновичем.

Окончив Московский архитектурный институт, Юрий Григорьев работал в Минске. В 1974 году стал главным архитектором белорусской столицы, руководил разработкой и реализацией таких крупных проектов, как генеральный план развития Минска и его пригородной зоны, застройка ряда жилых районов – Зеленый луг, Чижовка, Веснянка и других.

В 1986 году Юрий Пантелеймонович был приглашен в Москву на должность первого заместителя Председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Архитектор возглавлял Московский научно–исследовательский институт экспериментального проектирования (МНИИТЭП), генерируя архитектурные идеи нового поколения жилых домов и городской инфраструктуры. 


Работая в Москве, Юрий Пантелеймонович оставался настоящим патриотом Минска, способствовал развитию сотрудничества между двумя столицами в области архитектуры. Он участвовал в разработке проекта будущего микрорайона Московский и здания культурно-делового центра «Минск–Москва». Особую роль в развитии и упрочении белорусско-российских культурно-исторических связей сыграли реализованные проекты создания памятников великим поэтам – Янке Купале в Москве и Александру Пушкину в Минске. Ю.П. Григорьев был автором архитектурно-художественного решения этих памятников.

В 2007 году архитектор Григорьев был удостоен звания «Почетный гражданин города-героя Минска» — за большой творческий вклад в формирование градостроительной политики комплексного развития города Минска, его архитектурного облика, развитие сотрудничества между столицами России и Беларуси в области градостроительства.

kuzmich@sb.by

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Фото: Егор Ермалицкий
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