Вечером 9 июня юноша получил травмы в результате взрыва неустановленного предмета на пустыре в Заводском районе Минска, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета. Минчанин с полученными телесными повреждениями конечностей был госпитализирован в учреждение здравоохранения Минска.
Следователями с привлечением экспертов-взрывотехников центрального аппарата ГКСЭ проведен осмотр места происшествия. Опрошены очевидцы, для установления обстоятельств произошедшего назначен ряд экспертных исследований.
Следователи во взаимодействии с сотрудниками милиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Работа на месте происшествия завершилась сегодня утром.
Фото Следственного комитета
Опубликовано:
925
В Минске травмирован 19-летний парень
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter