В Минске столкнулись маршрутный автобус и легковушка

Легковой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись в столице. Информацией об этом поделились в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
ДТП произошло в понедельник, 15 ноября, около 13:30.
По предварительной информации, девушка 1989 года рождения, находясь за рулем Kia, двигалась по пр. Жукова со стороны ул. Пономаренко в направлении ул. Глаголева. При перестроении водитель столкнулась с маршрутным автобусом.
В результате аварии пассажир автобуса получила травмы, с которыми была госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.