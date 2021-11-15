В Минске столкнулись маршрутный автобус и легковушка

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

ДТП произошло в понедельник, 15 ноября, около 13:30.По предварительной информации, девушка 1989 года рождения, находясь за рулем Kia, двигалась по пр. Жукова со стороны ул. Пономаренко в направлении ул. Глаголева. При перестроении водитель столкнулась с маршрутным автобусом.В результате аварии пассажир автобуса получила травмы, с которыми была госпитализирована.По факту ДТП проводится проверка.