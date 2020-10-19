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  2. В Минске создано 720 бригад для наладки систем отопления в жилфонде

В Минске создано 720 бригад для наладки систем отопления в жилфонде

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время сегодняшнего оперативного совещания поручил коммунальным службам города в кротчайшие сроки удовлетворить все заявки, которые поступили в контакт-центр ЖКХ столицы по вопросам отопления. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Минск. Официально».


Также Владимир Кухарев дополнил, что в Минске создано 720 бригад, которые занимаются наладкой и регулированием систем отопления в жилфонде. Этих бригад хватает для того, чтобы закрыть все поступившие заявки.

По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, работы по наладке подачи тепла в квартиры минчан ведутся не только по заявительному, но и по выявительному принципу. Эти вопросы контролируются как Мингорисполкомом, так и администрациями районов столицы.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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