В Минске создано 720 бригад для наладки систем отопления в жилфонде

Также Владимир Кухарев дополнил, что в Минске создано 720 бригад, которые занимаются наладкой и регулированием систем отопления в жилфонде. Этих бригад хватает для того, чтобы закрыть все поступившие заявки.По словам заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича, работы по наладке подачи тепла в квартиры минчан ведутся не только по заявительному, но и по выявительному принципу. Эти вопросы контролируются как Мингорисполкомом, так и администрациями районов столицы.