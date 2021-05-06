В Минске состоялась XIV Международная молодежная научно-практическая конференция, посвященная Великой Отечественной войне

В состав жюри вошли ученые из Института истории Национальной академии наук Беларуси, БГПУ имени Максима Танка, учителя истории школ и гимназий.отметил важное значение научно-исследовательских работ, направленных на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны, формирование патриотизма, воспитание молодого поколения.– считает Вадим Лакиза.в своей работе рассказал о судьбе своих прадедушек:участвует в конференции уже четвертый год и в четвертый раз становится победителем.– сказала Диана Войтехович.Алина ДАНИЛОВИЧ