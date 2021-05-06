В Минске состоялась XIV Международная молодежная научно-практическая конференция, посвященная Великой Отечественной войне

Международную молодежную научно-практическую конференцию «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в исторической памяти народа» уже в 14-й раз проводит минская гимназия № 174. Подведение итогов и награждение победителей состоялось сегодня в Музее истории Великой Отечественной войны. Для участия в заочном этапе конференции было представлено 485 работ учащихся из Беларуси, Казахстана, России, Украины.
В состав жюри вошли ученые из Института истории Национальной академии наук Беларуси, БГПУ имени Максима Танка, учителя истории школ и гимназий.
Директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза отметил важное значение научно-исследовательских работ, направленных на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны, формирование патриотизма, воспитание молодого поколения.
– Поэтому мы тесно сотрудничаем с высшими и средними учреждениями образования. Пример этой работы – многолетнее сотрудничество с гимназией № 174 г. Минска. Работы учащихся посвящены разным темам. Это боевые операции, оккупационный режим, подпольная борьба, партизанское движение. Причем более 170 работ – это воспоминания родных об участниках Великой Отечественной войны. Сегодня в Беларуси осталось всего 3300 ветеранов. Их количество уменьшается, и важно сохранить эту память, – считает Вадим Лакиза.
Учащийся 10-го класса гимназии № 1 г. Солигорска Марат Крупко в своей работе рассказал о судьбе своих прадедушек:
– Один во время Великой Отечественной войны был награжден орденом Славы III степени, а второй прошел также советско-финскую войну. Информацию для работы было собрать не так легко. У меня ушел год, чтобы изучить все архивные документы. Мне важно не только сохранить память, но и передать ее потомкам. Ведь с каждым годом, к сожалению, остается все меньше живых свидетелей тех событий.
Учащаяся средней школы № 3 имени В.М. Усова г. Гродно Диана Войтехович участвует в конференции уже четвертый год и в четвертый раз становится победителем.
– Тема моей работы – шталаги на территории Беларуси. Мы рассказываем об узниках концлагерей, мучениях, которые им пришлось пройти. Эта тема не из самых популярных, поэтому хочется ее развить, чтобы больше людей знали и помнили об этом, – сказала Диана Войтехович.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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В Минске состоялась XIV Международная молодежная научно-практическая конференция, посвященная Великой Отечественной войне
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