В столице на участке ул.Бобруйской на некоторое время запретят движение всех транспортных средств. Ограничение будет действовать в связи с проведением ремонтных работ. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Уточняется, что запрет будет действовать на участке между улицами Ленинградской и Ульяновской: 26 июня с 1:00 до 23:00 – по нечетной стороне улицы, с 23:00 26 июня до 5:00 28 июня – по четной.
Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам. Также напоминает, что в связи с введенными ограничениями водителям стоит заранее выбирать маршрут движения.
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В Минске с 26 июня временно ограничат движение транспорта на участке ул.Бобруйской
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