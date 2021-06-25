В Минске с 26 июня временно ограничат движение транспорта на участке ул.Бобруйской

Уточняется, что запрет будет действовать на участке между улицами Ленинградской и Ульяновской: 26 июня с 1:00 до 23:00 – по нечетной стороне улицы, с 23:00 26 июня до 5:00 28 июня – по четной.Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и просит с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам. Также напоминает, что в связи с введенными ограничениями водителям стоит заранее выбирать маршрут движения.