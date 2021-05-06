Пятерых работников столичной диагностической станции задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Партизанского РУВД Минска. Мужчины брали взятки за прохождение техосмотра, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
– Установлено, что в обязанности указанных должностных лиц входило обеспечение допуска машин к участию в дорожном движении. По предварительному сговору задержанные за решение вопросов получали вознаграждение в размере 20 долларов за одну машину, – отметили в ГУВД.
При осмотре территории организации сыщики выявили и изъяли денежные средства. В настоящий момент устанавливается сумма ранее полученных преступным путем средств.
Материалы проверки переданы в Ленинский (г.Минска) РОСК, где действиям фигурантов будет дана правовая оценка.
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В Минске работники диагностической станции брали взятки за прохождение техосмотра
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