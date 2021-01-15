В Минске во время проверки территорий по организации очистки от снега и проведения противогололедных мероприятий нарушения обнаружены среди товариществ собственников, объектов торговли и общественного питания, передает БЕЛТА.
Среди 124 проверенных товариществ нарушения выявлены в 27. Среди объектов торговли и общественного питания зафиксировано 47 нарушений по очистке прилегающих территорий от снега и проведению противогололедных мероприятий. Кроме того, проблемы выявлены среди объектов бытового обслуживания населения, где зафиксировано 15 нарушений из 116 проверенных территорий. Так, например, среди этих объектов в Заводском районе отделение почтовой связи № 47 "Белпочта", Ленинском – магазин "Санта", Октябрьском – магазин "Соседи", Фрунзенском – магазин "Радзивиловский".
По результатам проверки начато 65 административных процессов, составлено 10 протоколов об административном правонарушении и выдано 139 рекомендаций об устранении нарушений.
Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович добавил, что работа по контролю за санитарным состоянием объектов Минска будет продолжена.
Фото: БЕЛТА
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В Минске проверили качество уборки снега: больше всего проблем – у товариществ собственников
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