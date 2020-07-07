В Минске продолжат вынос предприятий из центра города

В Минске необходимо эффективно использовать госимущество, сказал Глава государства. В частности, это старые производственные площадки, которые могут быть задействованы под другие цели или развитие чистых экологических производств, передает БЕЛТА. "Некоторые даже рестораны начали строить в этих местах", – отметил Президент."Ради бога. То, что надо городу, будем строить. Но мы продолжим вынос предприятий из центра города. Особенно тех, которые обладают литейными производствами и тому подобное".
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