Сегодня Верховный Суд продолжил рассматривать дело по обвинению в коррупции и мошенничестве бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка. В начале судебного заседания стало известно, что один из обвиняемых – Задойко – был госпитализирован с температурой. Его адвокат ходатайствовал о приостановлении рассмотрения дела в отношении его подсудимого на время болезни. Государственный обвинитель не высказал возражений по этому поводу. Посовещавшись, судебная коллегия приняла решение приостановить рассмотрение дела в отношении Задойко до его выздоровления. Меру пресечения было решено оставить прежней.
Рассмотрение дела продолжилось допросом свидетеля Андрея Маркова.
Напомним, в уголовном деле бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка восемь фигурантов. Все, кроме Виктора Бабарико, вину признали.
Опубликовано:
508
В Минске продолжается судебный процесс по делу бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter