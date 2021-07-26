Житель столицы погиб при пожаре в собственной квартире.
Фото: БЕЛТА
– Инцидент произошел 25 июля по ул. Кабушкина, 78, корп. 2. В 12:16 спасателям от соседей поступило сообщение о возгорании в квартире на последнем этаже девятиэтажного жилого дома. В одной из жилых комнат без признаков жизни был обнаружен хозяин жилья 1963 года рождения. Площадь возгорания оказалась небольшой. Эвакуация жильцов не понадобилась. Причины пожара и гибели устанавливаются, – сообщила sb.by официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
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В Минске при пожаре в квартире погиб мужчина
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