В Минске почтили память жертв Чернобыля

Церемония возложения венков и цветов, приуроченная к 34-й годовщине Чернобыльской трагедии, прошла в столичном парке Дружбы народов.

По традиции мероприятие состоялось возле храма-памятника в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» ,памятных знаков «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы».

Цветы в память о погибших при ликвидации аварии и тех, кто умер от радиации возложил к подножию памятников Максим Рыженков, первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси. Так же здесь собрались ликвидаторы, депутаты, представители министерств ведомств, администрации города.

— Мы пришли, чтобы почтить память тех, кто пострадал в результате этой страшной трагедии, — рассказал Игорь Хлобукин, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси. —Чернобыль стал для белоруссов,украинцев,россиян суровым испытанием и жестоким уроком. В тот страшный день радиационному облучению подверглись миллионы, десятки тысяч потеряли здоровье и кров. Последствия могли быть гораздо страшнее, если бы не самоотверженность участников ликвидации той аварии. Мы помним о тех,кто принял на себя первые удары трагедии, кто отдал свои жизни, участвуя в ликвидации самой страшной катастрофы XX столетия.

26 апреля — день памяти героев, которые ценой здоровья и жизни ликвидировали последствия радиационной катастрофы.

По информации департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС в Беларуси проживают более 9 тысяч людей, пострадавших от аварии, из них 6,5 тыс. - это те, кто ликвидировал последствия чернобыльской аварии.

— Техногенные катастрофы тем и страшны, что радиация не очень-то считается с границами и расстояниями, — отмечает Сергей Шпарло, начальник Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям. — Нам пришлось учиться жить с этой бедой, по–новому выстраивать экономику пострадавших регионов, переиначивать быт тысяч людей, создавать систему тотального мониторинга и защиты здоровья человека. Уже выполнены четыре союзные чернобыльские программы, а с 2019 года реализуется пятая.





Всего за два десятилетия на преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС наша страна потратила 19,2 млрд долларов. Средства вкладываются на реализацию четырех основных задач: социальную защиту, медицинское обеспечение и оздоровление пострадавшего населения; радиационную защиту и адресное применение защитных мер; социально-экономическое развитие пострадавших регионов; научное обеспечение и совершенствование информационной работы.

В Беларуси большое внимание уделяется снижению риска для здоровья людей, пострадавших от катастрофы или проживающих на загрязненных радионуклидами территориях. Отработан ряд методик, ускоряющих реабилитацию загрязненных земель, проводится организация полноценного социально-экономического развития пострадавших участков. Цели достигаются через разработку новых подходов и технологий по снижению накоплений радионуклидов в сельскохозяйственной продукции, уменьшению риска трансграничных переносов радиоактивных элементов при чрезвычайных ситуациях, проведению мероприятий по комплексному мониторингу территории.

Особое внимание — оздоровительной кампании для населения чернобыльских районов. Сегодня в Беларуси действуют 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров. Они расположены в экологически чистых районах. Каждый год в здравницы приезжают около 60 тысяч детей. Там их ждет углубленный медицинский осмотр, лечебные процедуры, полноценное питание и обучение.