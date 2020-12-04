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В Минске почтальон распространяла данные милиционеров – расследование завершено

Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного собирания и распространения информации о частной жизни граждан, в числе которых были и правоохранители. Об этом сообщает СК. 


По материалам дела, женщина – почтальон одного из столичных почтовых отделений, воспользовавшись своими служебными полномочиями, собрала информацию о подписчиках ведомственного издания МВД без их разрешения. ФИО и адреса проживания 35 человек (среди них и милиционеры) она распространила с помощью мессенджера. 
Совершенные ей действия нанесли вред правам и свободам потерпевших, нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь.

На допросе работница почты объяснила свой поступок. Недавно ее родственницу задержали за совершение административного правонарушения – женщина решила отомстить и распространила сведения о милиционерах. 

Фото: СК

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 179 (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших) УК Беларуси. К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства. 

Уголовное дело передано прокурору и будет направлено в суд. 
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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