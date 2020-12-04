В Минске почтальон распространяла данные милиционеров – расследование завершено

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СК

По материалам дела, женщина – почтальон одного из столичных почтовых отделений, воспользовавшись своими служебными полномочиями, собрала информацию о подписчиках ведомственного издания МВД без их разрешения. ФИО и адреса проживания 35 человек (среди них и милиционеры) она распространила с помощью мессенджера.Совершенные ей действия нанесли вред правам и свободам потерпевших, нарушили их конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь.На допросе работница почты объяснила свой поступок. Недавно ее родственницу задержали за совершение административного правонарушения – женщина решила отомстить и распространила сведения о милиционерах.Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 179 (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих личную или семейную тайну другого лица, без его согласия, повлекшие причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших) УК Беларуси. К ней применена мера пресечения в виде личного поручительства.Уголовное дело передано прокурору и будет направлено в суд.