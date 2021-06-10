Сегодня в 12:24 на станции метро "Петровщина" произошло падение человека на пути, сообщается в Telegram-канале Минского метрополитена.
На несколько минут было приостановлено движение поездов на Московской линии.
В 12:25 снято напряжение с контактного рельса, пассажир выведен через торцевую калитку на платформу. В 12:31 подано напряжение на контактный рельс. Произведена диспетчерская регулировка движения поездов.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
1439
В Минске пассажир упал на рельсы на станции метро "Петровщина"
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter