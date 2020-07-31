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В Минске открылся научно-технический центр ОАО «Амкодор»

В столице открылся научно-технического центр «Амкодор» - управляющая компания холдинга». Как отметил помощник Президента по вопросам финансово-кредитной системы Валерий Бельский, который принял участие в торжественной церемонии, данное событие - наглядная демонстрация высокого промышленного потенциала и возможностей нашей страны.

- Компания вносит значимый вклад в то, чтобы продвигать нашу экономику, промышленность, машиностроение вперед. Ассортимент техники, который выпускает холдинг, впечатляет. Эти машины востребованы во многих уголках мира. Предприятие движется вперед, основываясь на фундаментальных принципах устойчивого развития. Среди них образование, инвестиции в науку, тесное сотрудничество с партнерами, прежде всего на территории ЕАЭС.

Ожидается, что в научно-техническом центре будут внедряться передовые технологии проектирования, вестись научно-исследовательские работы по совершенствованию продукции холдинга, создаваться опытные образцы машин и агрегатов, проводиться их испытания, отрабатываться технологии сборки и постановки продукции для производства. Готовый к созданию продукт и технологии его создания будут передаваться на профильные предприятия. Во время церемонии также открыли и опытно-экспериментальный завод, который был модернизирован и реконструирован на сумму в 5,2 млн долларов.

В свою очередь председатель совета директоров ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга» Александр Шакутин озвучил две основе задачи центра – это разработка специальных машин, имеющих качество мирового стандарта и постановка их на производство, а также проведение научно-исследовательских работ, ориентированных на практическое применение.

По словам Александра Шакутина за свою 93-летнюю историю, а именно столько холдингу исполнилось в этом году, «Амкодор» от фабрики по производству игрушек успел перейти к созданию наукоемкой инновационной продукции. Также он особо подчеркнул, что на примере работы предприятия можно убедиться, что сегодня белорусская промышленность уверенно смотрит в будущее:

- Только за последние 20 лет созданы более 1 тысячи товарных позиций, 125 моделей и модификаций машин для сельского и лесного хозяйства, коммунальной и дорожно-строительной отрасли, логистического и топливно-энергетического комплексов. За последние 10 лет в производство инвестировано 277 млн долларов, 192 млн долларов вложено в развитие нашей компонентной базы. Реконструировано 19 заводов в разных странах.

Кроме того, Генеральный директор ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга» Александр Ефимов особо отметил, что за период своей работы, холдинг успел заслужить имидж национального бренда и постоянно продвигается вперед.

- О чем говорят не только результаты работы за первое полугодие, по которым темпы роста объемов производства составили более 147 процентов, темпы роста экспорта - более 157 процентов, темпы роста добавленной стоимости - более 168 процентов. Но речь идет и о широком ряде новых, отвечающих мировому уровню машин.

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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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