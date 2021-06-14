Два участка будут работать в столице 18 июня для голосования на выборах президента Ирана. Об этом sb.by сообщили в дипломатической миссии Исламской Республики Иран в Беларуси.
"Посольство Ирана информирует, что 18 июня в Исламской Республике Иран состоятся 13-е президентские выборы. На территории Республики Беларусь будут открыты два участка для голосования", − сказано в сообщении дипмиссии.
Один участок расположится в посольстве Исламской Республики Иран в Минске, второй − в главном корпусе БГМУ по адресу пр-т Дзержинского, 83. График их работы − с 8:00 до 20:00.
Фото: pixabay.com
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В Минске откроют два участка для голосования на выборах президента Ирана
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