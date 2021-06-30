В Минске от COVID-19 вакцинировано 11% населения

Архивное фото

– пояснила специалист.В столице действует несколько пунктов вакцинации. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прописки, в дополнительных пунктах 11 стационарных организаций здравоохранения. 28 точек расположены в торговых центрах, на рынках и ж/д вокзале.Заместитель главврача отметила: после вакцинации нужно продолжать соблюдать масочный режим, гигиену рук и по возможности социальное дистанцирование.