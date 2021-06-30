В столице от коронавируса вакцинировано 11% населения. Об этом заявила заместитель главного врача ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" Наталья Автухова, сообщает БЕЛТА.
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– В Минске активно проходит кампания вакцинации населения против COVID-19. По состоянию на 30 июня уже привиты более 200 тысяч столичных жителей – это 11% населения города. Но чтобы сформировался коллективный иммунитет, привиться должны 60% горожан , – пояснила специалист.
В столице действует несколько пунктов вакцинации. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прописки, в дополнительных пунктах 11 стационарных организаций здравоохранения. 28 точек расположены в торговых центрах, на рынках и ж/д вокзале.
Заместитель главврача отметила: после вакцинации нужно продолжать соблюдать масочный режим, гигиену рук и по возможности социальное дистанцирование.
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В Минске от COVID-19 вакцинировано 11% населения
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Сергей МИХОВИЧ
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