В Минске оглашен приговор ранее судимому, который готовил «коктейли Молотова» для уличных беспорядков

26-летний минчанин признан виновным по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 295-3 УК Беларуси. За незаконное изготовление взрывчатых веществ его приговорили к лишению свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

– Установлено, что 26-летний минчанин, поддавшись призывам различных интернет-ресурсов, по предварительному сговору с иным лицом (который скрылся от органов уголовного преследования), собрали необходимые элементы для создания «коктейлей Молотова», включая две канистры бензина. При этом довести свой преступный умысел обвиняемые до конца не успели, так как 11 августа были задержаны сотрудниками органов внутренних дел, – сообщил Александр Кулаковский, прокурор Заводского района Минска.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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