В Минске нетрезвый водитель сбил на переходе несовершеннолетнего велосипедиста

Авария произошла во вторник 4 августа около половины шестого вечера на улице Горецкого, проинформировали в столичной Госавтоинспекции.





Автомобиль "Honda CR-V" совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. По предварительной информации, мальчик пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, причем спешившись, как и предписывают правила дорожного движения. Ребенок был доставлен в больницу.

Как показали результаты медицинского освидетельствования, 51-летний водитель был нетрезв - 1 промилле алкоголя в крови.