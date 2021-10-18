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  2. В Минске нетрезвый мужчина хотел отвезти сына к бабушке, но был задержан сотрудниками ГАИ

В Минске нетрезвый мужчина хотел отвезти сына к бабушке, но был задержан сотрудниками ГАИ

Нетрезвый минчанин сел за руль автомобиля, чтобы отвезти ребенка к бабушке. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ. 

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Инспекторы остановили мужчину, который был за рулем автомобиля Opel. Они заподозрили, что водитель пьян. 

Правоохранители доставили минчанина на освидетельствование, которое показало наличие в его организме 1,1 промилле алкоголя. Позже он рассказал, что вечером накануне поездки употреблял спиртное, а утром, решив, что чувствует себя хорошо, сел за руль, чтобы доставить своего сына к бабушке. 

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 18.15 КоАП Беларуси. Нарушителю грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Автомобиль поместили на охраняемую стоянку. 

Видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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