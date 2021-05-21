Семейную чету парашютистов Кудреватых знают не только в нашей стране, но и далеко за пределами. Их свершениями до сих пор восхищаются и ставят в пример молодому поколению. Поэтому неудивительно, что именно к Кудреватых в преддверии наступающих праздников приехали ребята из речицкого Центра допризывной подготовки «Скиф», молодые военнослужащие из пятой бригады сил специального назначения. А также представители Вооруженных Сил Беларуси и России. В торжественной обстановке Валентину и Антонине Кудреватых вручили медали.
Легендарных парашютистов в их родном дворе сегодня встречали с военным оркестром. И неспроста. Ведь на счету бывшего начальника воздушно-десантной службы Белорусского военного округа, пятикратного чемпиона СССР по парашютному спорту полковника Валентина Кудреватых – 15 мировых рекордов. За жизнь он совершил более 7 тысяч прыжков. Его супруга такая же активная – она прыгнула более 2,5 тысяч раз. В мирное время получила медаль «За отвагу». Это очень уважаемые люди. Рассказывает заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил по идеологической работе полковник Сергей Андреев:
– Оба десантировались с высоты от 100 метров до 13 тысяч. Прямо из стратосферы. Именно они стояли у истоков создания техники воздушно-десантной службы Вооруженных Сил Советского Союза. Испытывали новые парашюты, и только благодаря им мы сейчас имеем такое снаряжение. При этом воспитали не одного чемпиона мира. Поэтому мы и привезли сюда ребят, чтобы они брали пример с настоящих героев. И если его не показывать, то будут брать пример из Тик-Тока… А там далеко не герои.
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В Минске наградили легендарных парашютистов Кудреватых
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