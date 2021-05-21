В Минске наградили легендарных парашютистов Кудреватых

Легендарных парашютистов в их родном дворе сегодня встречали с военным оркестром. И неспроста. Ведь на счету бывшего начальника воздушно-десантной службы Белорусского военного округа, пятикратного чемпиона СССР по парашютному спорту полковника Валентина Кудреватых – 15 мировых рекордов. За жизнь он совершил более 7 тысяч прыжков. Его супруга такая же активная – она прыгнула более 2,5 тысяч раз. В мирное время получила медаль «За отвагу». Это очень уважаемые люди. Рассказывает заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных сил по идеологической работе полковник Сергей Андреев: