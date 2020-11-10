В Минске начала работу выставка-ярмарка «Продэкспо-2020»

Особенность экспозиции 2020 года, разместившейся в выставочном комплексе на проспекте Победителей, 14, – максимальная адаптация к сложившейся эпидемиологической ситуации. На входе – контроль температуры и настойчивое предложение надеть маску. Репортаж с отдельных мастер-классов транслируется на большой экран. Но в целом выставочная площадка – это обилие вкусов и запахов. А еще – оригинальная подача, казалось бы, хорошо знакомых продуктов питания. Например, шоколада.Скажем, кондитерская фабрика «Коммунарка», помимо презентации новинок, предлагает познакомиться с работой, которая прямо на стенде производителя расписывает большую плитку белым шоколадом:Стоимость суперэксклюзивной работы мастер не называет. Зато цена уже готовых плиток, которые, кстати, можно свободно приобрести, известна: 20 рублей за 350-граммовую, 112 рублей — за 1,5-килограммовую, есть и 3,4-килограммовое произведение шоколадного искусства.«Новое и лучшее» – пожалуй, так можно охарактеризовать экспозиции производителей и поставщиков продуктов питания, представленные нынче в Минске. Например, ОАО «Александрийское» особенно нахваливает колбасы «Имперская», «Сервелат Барбадос» и «Пармская с сыром». ОАО «Витебскхлебпром», в последнее время активно эксплуатирующее французскую тему, – торт «Версаль» (состоит из бисквита с ярким шоколадным вкусом «Брауни» и трех контрастных по цвету слоев мусса — шоколадного, вишневого и молочного), сушки «ЛеХрустье» и др. Пинский мясокомбинат новым продуктам даже отвел специальный уголок – тут и сырокопченые и сыровяленые продукты «У каждого своя история», и изделия серии «Коптильня гурмана», и продукт из конины «Казы»…, – охотно делится информациейКроме созерцания стендов посетителям «Продэкспо» предложена богатая познавательная и развлекательная программа. В первый день работы экспозиции, к примеру, состоялись мастер-классы «Рисование сказочных картин шоколадом», «Лепка анатомической фигурки: веселый жирафик», а модели Национальной школы красоты в рамках международного конкурса кондитеров «Беларусь шоколадная – 2020» продемонстрировали шоколадные аксессуары.До окончания выставки посетителям также обещают устроить мастер-классы «ЗОЖ-трюфели с Orahino», «Современная белорусская кухня, «Декор торта», интерактивное шоу «Мифы из бутылки», посвященное продовольственному потенциалу рапсового масла, есть в программе и другие интересные мероприятия. Многое из вкусностей можно приобрести прямо на стенде. Или хотя бы продегустировать – а как иначе?!..В рамках выставки также пройдет церемония награждения победителей Международного кулинарного кубка – 2020, вручение Гран-при победителям дегустационного конкурса «Продэкспо-2020», Конгресс производителей и торговых сетей, конференция «Производить и покупать ответственно» и другие интересные мероприятия. Экспозиция закроется 13 ноября в 15:00.