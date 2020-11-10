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В Минске начала работу выставка-ярмарка «Продэкспо-2020»

Более 80 предприятий и организаций из Беларуси и России, так или иначе связанных с производством и реализацией продуктов питания, принимают участие в открывшейся во вторник в Минске специализированной выставке-ярмарке «Продэкспо-2020», передает корреспондент sb.by. Первый день работы был рассчитан в основном на специалистов отрасли, а уже со среды познакомиться с экспозицией, принять участие в дегустациях, конкурсах и мастер-классах приглашают всех желающих.


Особенность экспозиции 2020 года, разместившейся в выставочном комплексе на проспекте Победителей, 14, – максимальная адаптация к сложившейся эпидемиологической ситуации. На входе – контроль температуры и настойчивое предложение надеть маску. Репортаж с отдельных мастер-классов транслируется на большой экран. Но в целом выставочная площадка – это обилие вкусов и запахов. А еще – оригинальная подача, казалось бы, хорошо знакомых продуктов питания. Например, шоколада.


Скажем, кондитерская фабрика «Коммунарка», помимо презентации новинок, предлагает познакомиться с работой шоколатье Натальи Кулак, которая прямо на стенде производителя расписывает большую плитку белым шоколадом:
– Рисунок можно сделать любой. Вот, посмотрите, минский Верхний город – правда, красиво? А вот рождественская тематика – два ангелочка. Хотя, конечно, могу нарисовать все что угодно  хоть вас любимого. Правда, вне выставки загруженность на производстве большая, так что приглашаю пользоваться моментом.


Стоимость суперэксклюзивной работы мастер не называет. Зато цена уже готовых плиток, которые, кстати, можно свободно приобрести, известна: 20 рублей за 350-граммовую, 112 рублей — за 1,5-килограммовую, есть и 3,4-килограммовое произведение шоколадного искусства.


«Новое и лучшее» – пожалуй, так можно охарактеризовать экспозиции производителей и поставщиков продуктов питания, представленные нынче в Минске. Например, ОАО «Александрийское» особенно нахваливает колбасы «Имперская», «Сервелат Барбадос» и «Пармская с сыром». ОАО «Витебскхлебпром», в последнее время активно эксплуатирующее французскую тему, – торт «Версаль» (состоит из бисквита с ярким шоколадным вкусом «Брауни» и трех контрастных по цвету слоев мусса — шоколадного, вишневого и молочного), сушки «ЛеХрустье» и др. Пинский мясокомбинат новым продуктам даже отвел специальный  уголок – тут и сырокопченые и сыровяленые продукты «У каждого своя история», и изделия серии «Коптильня гурмана», и продукт из конины «Казы»…


– У нас целая серия «Историй», – охотно делится информацией главный технолог предприятия Жанна Зубко. Сегодняшние премьеры – № 9 (из филе мяса птицы) и № 10 (с говядиной). Кстати, эти новинки мы планируем поставлять и на российский рынок. «Казы» — это сыровяленый продукт, в составе которого конина, говядина, соль, специи и пряности. Как нетрудно догадаться, помимо внимания белорусских потребителей, мы рассчитываем на жителей Казахстана – в эту страну мы тоже поставляем свою продукцию.


Кроме созерцания стендов посетителям «Продэкспо» предложена богатая познавательная и развлекательная программа. В первый день работы экспозиции, к примеру, состоялись мастер-классы «Рисование сказочных картин шоколадом», «Лепка анатомической фигурки: веселый жирафик», а модели Национальной школы красоты в рамках международного конкурса кондитеров «Беларусь шоколадная – 2020» продемонстрировали шоколадные аксессуары.


До окончания выставки посетителям также обещают устроить мастер-классы «ЗОЖ-трюфели с Orahino», «Современная белорусская кухня, «Декор торта», интерактивное шоу «Мифы из бутылки», посвященное продовольственному потенциалу рапсового масла, есть в программе и другие интересные мероприятия. Многое из вкусностей можно приобрести прямо на стенде. Или хотя бы продегустировать – а как иначе?!..


В рамках выставки также пройдет церемония награждения победителей Международного кулинарного кубка – 2020, вручение Гран-при победителям дегустационного конкурса «Продэкспо-2020», Конгресс производителей и торговых сетей, конференция «Производить и покупать ответственно» и другие интересные мероприятия. Экспозиция закроется 13 ноября в 15:00.









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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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