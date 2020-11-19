В столице ограждение спортивной площадки на внутридворовой территории рядом с домом № 23 на ул.Белинского восстановят. Такая информация появилась в Telegram-канале "Минск. Официально".
Сообщается, что в среду,18 ноября, коммунальные службы приводили в порядок ограждение.
– Пока снимали ленточки, повредили пролеты забора, поэтому на месте районные службы приняли решение демонтировать конструкции для ремонта, – рассказала первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.
Пролеты уже приведены в порядок. Сегодня их вернут на прежнее место.
Фото: Яндекс.Карты
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В Минске на улице Белинского восстановят ограждение вокруг спортплощадки
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