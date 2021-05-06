В Минске на ул. Первомайской столкнулись две легковушки

Автомобиль Škoda врезался в Peugeot на ул. Первомайской. Такая информация размещена в Telegram-канале столичной ГАИ.
По предварительной информации, мужчина за рулем белой Škoda выезжал со двора дома № 24 на ул. Первомайской, не заметил серебристый Peugeot и не уступил ему дорогу. В результате авто столкнулись.
Известно, что в ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. По данным ГП «Минсктранс», в районе дома № 24/1 на ул. Первомайской из-за данной аварии произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 4, 7 в направлении останговки «РК З. Бядули», но вскоре общественный транспорт возобновил движение.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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