В Минске на ул. Первомайской столкнулись две легковушки

По предварительной информации, мужчина за рулем белой Škoda выезжал со двора дома № 24 на ул. Первомайской, не заметил серебристый Peugeot и не уступил ему дорогу. В результате авто столкнулись.Известно, что в ДТП никто не пострадал. Оба автомобиля получили механические повреждения. По данным ГП «Минсктранс», в районе дома № 24/1 на ул. Первомайской из-за данной аварии произошла остановка движения трамваев на маршрутах № 1, 4, 7 в направлении останговки «РК З. Бядули», но вскоре общественный транспорт возобновил движение.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома