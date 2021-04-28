Ночью 28 апреля в столице на территории частного домовладения на ул. Несвижской произошел пожар. В результате инцидента огонь повредил гараж, дом и автомобиль.
Пожар вызвало загоревшееся в кирпичном гараже имущество. Пламя охватило находящийся в нем легковой автомобиль, навес во дворе и стоящую под ним машину, а также мансардный этаж и кровлю частного дома.
– Гараж, в котором вспыхнуло пламя, к дому не пристроен, находится рядом в качестве отдельного строения. На момент прибытия спасателей людей в сооружениях не было. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Причина пожара устанавливается, – рассказала sb.by официальный представитель Минского городского управления Ольга Мельченко.
Фото: pixabay.com
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В Минске на ул. Несвижской пожар повредил гараж, дом и автомобиль
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