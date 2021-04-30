На пересечении столичных улиц Ленина и Кирова не функционирует светофорное регулирование. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фото носит иллюстративный характер
Сотрудники КУП «СМЭП Мингорисполкома» работают над устранением поломки.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов, быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
Фото: pixabay.com
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В Минске на пересечении ул. Ленина и Кирова не работает светофор
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