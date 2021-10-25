В Минске на 1 октября насчитывалось около 59 тыс. должников по оплате ЖКУ

В столице по состоянию на 1 октября насчитывалось около 59 тысяч должников по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Такая информация опубликована в Telegram-канале "Минск. Официально".
В Мингорисполкоме сегодня обсудили вопросы, касающиеся несвоевременной оплаты ЖКУ. Директор КУП "Центр информационных технологий Мингорисполкома" Максим Бардович рассказал, что в столице продолжается работа по взысканию дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 1 октября было зафиксировано около 59 тысяч неплательщиков за ЖКУ. Общая сумма задолженности по оплате составляла BYN 9,4 млн.
– Оплата за жилищно-коммунальные услуги должна быть осуществлена до 25-го числа каждого месяца. В противном случае есть различные варианты решения вопросов: от приостановки предоставления жилищно-коммунальных услуг до выселения из помещений, в которых проживают нарушители. К настоящему моменту по арендному жилью люди платят, но есть те, кто задолжал по многим месяцам. По таким ведется процесс по выселению их из арендного жилья, – подчеркнул Максим Бардович.