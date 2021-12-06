В Минске мобильные датчики контроля скорости 6 декабря будут работать на 12 участках

С 7:00 до 21:00 устройства контролируют ситуацию на 36-м км МКАД, где водителям разрешено ехать со скоростью не более 90 км/ч.С 8:00 до 20:00 датчики работают на ул. Радиальная, 54. На указанном участке действует скоростное ограничение в 60 км/ч.С 12:00 до 24:00 устройства будут фиксировать скорость на ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч), пр. Независимости, 131/2 (60 км/ч), ул. Маяковского, 24 (60 км/ч), пр. Дзержинского, 80 (70 км/ч), пр. Притыцкого, 60 к. 5 (60 км/ч), пр. Партизанский, 75 (60 км/ч), ул. Орловская, 80 (60 км/ч), пр. Пушкина, 55 (60 км/ч) и ул. Академическая, 30 (60 км/ч).С 20:00 до 3:00 мобильные датчики будут работать на пр. Независимости, 45, где максимальная разрешенная скорость составляет 60 км/ч.Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.