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В Минске к концу десятилетия ежегодно будет выявляться 17–18 тысяч новых случаев онкологических заболеваний

Столичные онкологи готовятся к дальнейшему росту числа онкологических заболеваний и совершенствуют материально-техническую базу для своевременного оказания медицинской помощи пациентам. Об этом главный врач Минского городского клинического онкологического диспансера Виктор Кондратович рассказал журналистам в Национальном пресс-центре во вторник, передает корреспондент sb.by.

Фото носит иллюстративный характер

– На учете в Минске в настоящее время состоит 77 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями, – сообщил он. – Ежегодно мы получаем в среднем 10–11 тысяч новых случаев. По нашим прогнозам, к 2030 году по городу прирост составит до 17–18 тысяч новых случаев заболеваний.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса количество новых пациентов было на 2000 меньше, чем прогнозировалось.

– Мы провели анализ и сделали вывод, что подавляющее большинство не дошедших до нас людей были с первой и второй стадиями онкозаболеваний, – заметил Виктор Кондратович. – Это те, кто не имеет на сегодняшний день жалоб, но болезнь могла бы быть выявлена в результате скрининговых мероприятий и параллельных профилактических осмотров.

– В городе около 26 тысяч человек с предопухолевыми заболеваниями, и недавно силами нашей службы начат активный вызов пациентов для контрольного обследования, – сказал Виктор Кондратович. – Работа ведется в течение последнего месяца, мы обзваниваем людей. Дозвонились более чем до 2000 пациентов. Явка прямо скажем, невысокая, – около 25%, но люди приходят.

Главврач также проинформировал о совершенствовании материально-технической базы столичного онкодиспансера:

– С 2015 года у нас активно реорганизовывалась радиологическая служба. В 2020 году процесс полностью завершен – введены в строй два больших радиологических корпуса. Кроме того, начата эксплуатация нового операционного блока. При этом коечный фонд учреждения расширился всего на 60 коек. Это говорит о том, что мы улучшили условия пребывания пациентов. Большинство палат сегодня 2–3-местные, с хорошими бытовыми условиями.

По мнению Виктора Кондратовича, на сегодняшний день Минский городской клинический онкологический диспансер располагает самым передовым в Беларуси радиологическим оборудованием.

– Хирургическая служба тоже здорово шагнула вперед, – добавил главврач. – С введением в строй нового корпуса открылся операционный блок с чистыми операционными комнатами, которые позволяют существенно расширить спектр высокотехнологических операций. Получено огромное количество нового оборудования – эндоскопического, ультразвукового и другого, которое дает возможность своевременно диагностировать опухолевые процессы, а если не получилось своевременно, то активно проводить лечение.

Фото: pixabay.com
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