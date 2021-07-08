В Минске изменены тарифы на некоторые виды коммунальных услуг

Так, фиксированный тариф на услугу по теплоснабжению, которую предприятие "Минсккоммунтеплосеть" оказывает юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, использующим нежилые помещения, определен в размере 194,1183 рубля за 1 гигакалорию (налог на добавленную стоимость не входит в этот показатель) при курсе доллара 2,5678 рубля.Удельный вес затрат на природный газ и электрическую энергию в затратах на предоставление услуги по теплоснабжению "Минсккоммунтеплосетью" юридическим лицам установлен в размере 67%.Кроме того, определены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми и жидкими коммунальными отходами, которые организации системы МЖКХ оказывают юридическим и физическим лицам (в том числе ИП), использующим нежилые помещения.Услуги по обращению с ТКО за 1 куб.м составят 6,3493 рубля (без налога на добавленную стоимость), с жидкими коммунальными отходами –7,9986 рубля.