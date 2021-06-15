В столице разыскивают 13-летнего Артема Мисюню, который ушел из дома 14 июня: до сих пор о местонахождении подростка ничего не известно. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД Беларуси "Разыскивает милиция".
Отмечается, что ребенок уже не впервые ушел из дома. Мальчику поставлен диагноз «Смешанное расстройство эмоций и поведения».
На вид пропавшему 10–15 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы светло-русые. Был одет в серую байку с черными вставками, черные спортивные штаны, бордовую майку и черные кроссовки с оранжевой полосой на подошве.
Граждан, обладающих информацией о разыскиваемом подростке, просят позвонить по телефонам: 8 (017) 292-02-02, 8 (029) 861-62-70 или 102.
Фото: Telegram-канал "Разыскивает милиция"
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В Минске ищут 13-летнего мальчика со смешанным расстройством эмоций и поведения
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