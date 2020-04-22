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В Минске и Минской области выявлены серые схемы продажи медицинских масок

Оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел на постоянной основе проводят мероприятия по пресечению нарушений в сфере производства и оборота медицинских товаров, выявлению возможных серых схем и необоснованного посредничества с целью увеличения их стоимости для населения. Для этого осуществляется регулярный мониторинг наличия медицинских товаров в учреждениях здравоохранения и в аптеках страны, проверяется финансово-хозяйственная деятельность основных производителей, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой.

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Несмотря на принятое решение Правительством Беларуси об отгрузках медицинских масок субъектами хозяйствования всех форм собственности исключительно в адрес предприятий «Фармация» и «Белмедтехника», нашлись и те, кто в обход принятого решения собрался заработать, говорится в сообщении.


Вчера в Минске оперативниками БЭП задержан уроженца Мексики, имеющего вид на жительство в нашей стране. Индивидуальный предприниматель в микроавтобусе перевозил 164 тысячи медицинских масок, изготовленные на одном из столичных предприятий. Оказалось, это не первая отгрузка данному коммерсанту: ранее это же предприятие реализовало ему еще 408 тысяч масок.

Предприятию выгодно было продавать маски коммерческим структурам, а не госучреждениям, потому что госструктуры приобретали их по 10 копеек за 1 единицу, а коммерсанты — по 1 рублю. В свою очередь бизнесмены перепродавали их в разы дороже медицинским учреждениям и населению.


Оперативники установили, что в обход решения Правительства это предприятие в марте-апреле реализовало коммерческим структурам свыше 2,8 миллиона масок. Лишь 287 тысяч (это всего около 10% от общего объема) было реализовано предприятиям «Фармация» и «Белмедтехника».

Также вчера оперативники Минска и Минской области установили в Узде еще одного крупного производителя средств индивидуальной защиты, который в обход госструктур реализовывал медицинский товар коммерческим предприятиям. 

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Ранее производитель уведомил компетентные органы о невозможности производства масок якобы по причине неисправности оборудования и в связи со сложностями в приобретении сырья. Однако производство ни на минуту не останавливалось: по самым скромным подсчетам, «неисправное оборудование» штамповало по 30—35 тысяч масок в сутки. Товар отгружался преимущественно субъектам хозяйствования, не относящимся к системе «Фармация».


Суммарно было реализовано около 450 тысяч масок различных моделей. На производстве также обнаружено 56 тысяч полуфабрикатов (не упакованных и без прикрепленных заушин). 


«Примечательно, что стоимость товара предприятием регулярно увеличивалась. Также свой процент в цену закладывали и коммерсанты, перепродающие его населению. Таким образом, конечная цена одной маски в несколько раз превышала ее реальную стоимость», — рассказали в МВД.

По обоим фактам проводится дальнейшая проверка, решается вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. 

В ГУБЭП МВД проинформировали, что в стране выявлено 19 фактов незаконной реализации средств индивидуальной защиты. Составлено 19 административных протоколов за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правил торговли и оказания услуг населению. 

Из незаконного оборота изъято около 264 тысяч медицинских масок, 6,2 тысячи перчаток и 84 литра дезинфицирующих средств на общую сумму более 180 тысяч рублей.

Фото и видео: МВД
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