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В Минске дорожает проезд в общественном транспорте

В столице будут изменены тарифы на проезд в городском общественном транспорте, сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».


Соответствующее решение Мингорисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. 

Так, стоимость одной поездки в городском общественном транспорте станет больше на десять копеек. Одна поездка в автобусах и троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек (у водителя - 80). В автобусах-экспресс за билет потребуется отдать 90 копеек (у водителя - 95). 

За жетон в метро теперь нужно будет заплатить 80 копеек. На 15% повысятся и цены на проездные документы.
Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 километр. 

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Минска дорожала в декабре прошлого года. Тогда цену увеличили на 5 копеек. 
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Фото: Татьяна СТОЛЯРОВА
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