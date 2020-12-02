В Минске дорожает проезд в общественном транспорте

Соответствующее решение Мингорисполкома вступит в силу после его опубликования на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.Так, стоимость одной поездки в городском общественном транспорте станет больше на десять копеек. Одна поездка в автобусах и троллейбусах, трамваях и электробусах, обойдется пассажирам в 75 копеек (у водителя - 80). В автобусах-экспресс за билет потребуется отдать 90 копеек (у водителя - 95).За жетон в метро теперь нужно будет заплатить 80 копеек. На 15% повысятся и цены на проездные документы.Тариф на проезд в пригородном транспорте увеличится на 1 копейку за 1 километр.Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Минска дорожала в декабре прошлого года. Тогда цену увеличили на 5 копеек.