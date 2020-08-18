В Минске до конца года будут введены четыре детских сада

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, – рассказала Елена Макаревич.По ее словам, в течение 5 лет в Минске увеличивается количество воспитанников учреждений дошкольного образования. Если в 2016/2017 учебном году детские сады посещали 96 тыс. детей, то в прошедшем – 101,8 тыс. За последние 5 лет возрос и процент охвата детей дошкольным образованием с 1 до 6 лет. В прошлом учебном году он достигал 96,3% – это самый высокий процент из всех регионов.Параллельно идет развитие групп с белорусским языком обучения., – отметила главный специалист.Хорошо развита сеть групп кратковременного пребывания детей., – добавила Елена Макаревич.