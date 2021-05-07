В Минске дали старт проекту «Их именами названы студенческие отряды»

Проект объединил учащихся учреждений общего, среднего специального и профессионально-технического образования со всей страны. На день в Минск приехали ребята из Жабинки и Черикова, деревень Козенки и Тельмы, агрогородков Горбовичи и Красный Берег и многих других уголков Беларуси. Утром бойцы присоединились к республиканская эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним каждого» и возложили цветы к Памятному знаку в честь освободителей Беларуси и стеле «Минск – город-герой». После ребята переместились в Зал Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Здесь с активистами пообщался первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк. На память о встрече лидер союза молодежи вручил каждому участнику подарок: государственный флаг и праздничную открытку, а также напомнил о том, как важно беречь память о подвиге героев.О важных страницах истории нашего народа ребятам напомнили и во время экскурсии по музею. Учащийся Оршанского государственного механико-экономического колледжа Антон Мурашко несколько лет назад уже бывал в этом знаковом месте:Во время экскурсии Аня Боричевская особенно внимательно слушала о Николае Гастелло: в третьем трудовом семестре-2021 отряд их колледжа будет носить его имя:Следующим пунктом программы стало посещение крипты Храма-памятника в честь Всех святых. А после ребят пригласили в Театр-студию киноактера на спектакль «Фальшивая нота», посвященный победе над фашизмом.Акция «Их именами названы студенческие отряды» – часть проекта «Цветы Великой Победы».