В Минске дали старт проекту «Их именами названы студенческие отряды»

В копилке у учащейся Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Анны Боричевской три года участия в студенческом отряде. Вместе со сверстниками она помогает пожилым людям, посещает ветеранов Великой Отечественной войны, организует акции и конкурсы. И со своими обязанностями третьекурсница справляется на отлично. За хорошую работу по итогам прошлого года, накануне 9 мая и Дня Государственного герба и Государственного флага Аню и еще две сотни отличившихся бойцов пригласили в Минск на старт патриотического проекта «Их именами названы студенческие отряды».
Проект объединил учащихся учреждений общего, среднего специального и профессионально-технического образования со всей страны. На день в Минск приехали ребята из Жабинки и Черикова, деревень Козенки и Тельмы, агрогородков Горбовичи и Красный Берег и многих других уголков Беларуси. Утром бойцы присоединились к республиканская эстафета памяти «Беларусь помнит. Помним каждого» и возложили цветы к Памятному знаку в честь освободителей Беларуси и стеле «Минск – город-герой». После ребята переместились в Зал Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Здесь с активистами пообщался первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк. На память о встрече лидер союза молодежи вручил каждому участнику подарок: государственный флаг и праздничную открытку, а также напомнил о том, как важно беречь память о подвиге героев.
О важных страницах истории нашего народа ребятам напомнили и во время экскурсии по музею. Учащийся Оршанского государственного механико-экономического колледжа Антон Мурашко несколько лет назад уже бывал в этом знаковом месте:
– От историй, которые рассказывал экскурсовода, мурашки бежали. Рад, что оказался здесь вновь, уже накануне 9 мая. Удивительное место с невероятной атмосферой. Некоторые ребята из отряда оказались в музее впервые. Уверен, по дороге домой нам будет что обсудить.
Во время экскурсии Аня Боричевская особенно внимательно слушала о Николае Гастелло: в третьем трудовом семестре-2021 отряд их колледжа будет носить его имя:
– 26 июня 1941-го авиаэкипаж под командованием Николая Францевича совершал налет на механизированную колонну противника и был подбит, самолет загорелся. Летчик мог катапультироваться, но не стал. Он направил горящую машину прямо на технику врага. За подвиг Гастелло было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Следующим пунктом программы стало посещение крипты Храма-памятника в честь Всех святых. А после ребят пригласили в Театр-студию киноактера на спектакль «Фальшивая нота», посвященный победе над фашизмом.
Акция «Их именами названы студенческие отряды» – часть проекта «Цветы Великой Победы».
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В Минске дали старт проекту «Их именами названы студенческие отряды»
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