В Минске произошел прорыв трубопровода, из-за чего без отопления и горячего водоснабжения оставались семь многоквартирных домов, детсад и административное здание, информирует БЕЛТА.
– 8 февраля в 15:45 спасателям поступила информация о прорыве трубопровода теплоснабжения на улице Плеханова в Минске, – сообщили в пресс-службе МЧС.
Тепло- и горячее водоснабжение потребителей восстановили в 22:00.
Фото: pixabay.com
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В Минске без тепла оставались семь многоквартирных домов, детсад и административное здание
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